Замминистра транспорта края вернулся в Москву

Замминистра транспорта Пермского края Илья Нестеровский уволился из ведомства по собственному желанию, подтвердили „Ъ-Прикамье“ в министерстве. Его должность пока не занята.

Господин Нестеровский был приглашен в Пермь для реализации нового проекта — организации видеоконтроля за автодорогами края. Ранее он работал в департаменте информатизации Москвы. Является специалистом в области IT-технологий, занимался организацией проектов автоматизированных систем управления в области информационных технологий транспортной отрасли.

По данным „Ъ-Прикамье“, экс-чиновник покинул Пермь по семейным обстоятельствам — он вернулся в Москву.