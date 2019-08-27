Эвакуаторы накрутили тарифы

В Энгельсе остановлен процесс эвакуации нарушивших ПДД автомобилей и их хранения на штрафстоянках. Это связано с тем, что министерство транспорта и дорожного хозяйства расторгло договор с победителем конкурса — ООО «Регион Сервис» в одностороннем порядке. В работе компании были выявлены нарушения. В ведомстве не исключают повторения ситуации и в Саратове — сейчас специалисты мониторят работу ООО «Вин-стоп Поволжье», согласившееся оказывать данную услугу по тарифу 0 руб. Юристы не исключают, что действующие при «нулевом» тарифе организации намеревались заработать на предоставлении дополнительных услуг.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области проводит проверку деятельности ООО «Вин-стоп Поволжье», которое стало победителем аукциона на оказание услуг по эвакуации транспортных средств и их хранению на специализированных стоянках в Саратове. Мониторинг связан с тем, что договор с выигравшей аналогичный конкурс в Энгельсском районе компанией ООО «Регион Сервис» был расторг­нут ведомством в одностороннем порядке в связи с нарушением условий договора, сообщает облминтранс.

В министерство поступила жалоба о невыполнении требований статей закона Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 200ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Саратовской области». Ведомственная проверка подтвердила изложенные в жалобе доводы.

Как рассказал „Ъ“ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Иван Козаченко, речь идет об оказании услуг по завышенной стоимости. Энгельсское ООО «Регион Сервис» стало победителем конкурса, снизив начальную (максимальную) цену за перемещение задержанного транспортного средства с 2160 руб. до 108 руб. и за хранение задержанного транспортного средства с 40 руб. до 2 руб. в сутки. Приказ облминтранса об установлении указанных тарифов в Энгельсском районе был подписан 28 мая. «Однако фактически организация брала с владельцев задержанных транспортных средств в несколько раз больше»,— уточнил господин Казаченко. По его данным, речь может идти об одной тысячи вместо 110 руб.

Компанию дважды привлекали к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. руб. «Повторное административное нарушение дало нам основания для расторжения договора в одностороннем порядке, о чем мы уведомили исполнителя услуги. В настоящее время деятельность по эвакуации задержанных за административное правонарушение транспортных средств в Энгельсе никто не осуществляет, в сентябре мы намерены объявить повторный конкурс»,— уточнил замминистра.

Ситуация в Энгельсе привела к необходимости мониторить ситуацию в Саратове, где организация — победитель конкурса на осуществление деятельности по эвакуации и хранению задержанных машин согласилась осуществлять ее за 0 руб. Итоги были подведены в июле. На конкурс вышли четыре саратовские организации. В ходе проведения отбора две из них — ООО «Вин-стоп Поволжье» и ООО «Регионсервис» после объявления начальной (максимальной) цены предмета отбора, а также после проведения процедуры понижения цены предмета отбора, одновременно представили предложения, равные нулю, указано в протоколе. При сопоставлении других критериев победителем отбора была признана первая из них, в связи с тем, что по критерию «наличие на праве собственности или ином праве специализированных транспортных средств» у нее больше баллов. Договор с организацией был заключен 30 июля на три года.

Саратовский юрист Денис Шашкин предположил, что организации, которые соглашаются работать на заведомо заниженных тарифах либо при «нулевой» стоимости, рассчитывают заработать на дополнительных услугах.

«Я считаю, что прежде чем делать какие-либо выводы относительно работы компании, необходимо изучить содержание договора между министерством и исполнителем услуги: на каких условиях он был заключен, за что предполагалось брать плату, предполагал ли он оказание каких-либо дополнительных услуг. В договоре могло быть указано 108 руб. за эвакуацию и 2 руб. за хранение, а остальные несколько сотен с автомобилистов могли брать за что угодно, причем в квитанции это могло и не быть указано»,— отметил господин Шашкин. Что касается тарифа 0 руб., юрист не исключает навязывания каких-либо услуг. «Если такая возможность не прописана договором, они будут незаконными»,— отмечает он.

Депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), ранее руководивший саратовским проектом «Эвакуаторам.net», считает намеренно заниженные и «нулевые» тарифы попыткой «не совсем честным образом вытеснить конкурентов». «По таким тарифам, конечно, никто работать не будет. Если мы заглянем на сайты объявлений, где предприниматели предлагают услуги по эвакуации автомобилей, то увидим цены от 500 руб. до 1 тыс. руб. Слишком низкие тарифы — понятно, что здесь будет вымогательство: сначала заплати, а потом получишь автомобиль»,— считает ­депутат.

Марина Ковалева