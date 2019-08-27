Волгоградские коммунисты ждут десанта

Саратовские коммунисты примут участие в предвыборной кампании КПРФ в Волгоградской области. Об этом во время визита в регион заявил депутат саратовской облдумы Александр Анидалов. По его словам, к выборам на помощь волгоградским однопартийцам приедут несколько десятков специалистов из Саратова, которые займутся наблюдением за выборами в регионе. Эксперты считают, что участие саратовских коммунистов в выборах усилит раскол в рядах волгоградских ­коммунистов.

На помощь в ведении предвыборной кампании КПРФ в Волгоградскую область направят несколько десятков саратовских специалистов. Как сообщил на пресс-конференции в волгоградском обкоме компартии депутат саратовской областной думы Александр Анидалов, основной задачей будет наблюдение на ­участках.

«Мы с Николаем Бондаренко (депутат саратовской облдумы. — „Ъ“) уже занимаемся агитационно-пропагандистской работой. А вообще, в область прибудет достаточно крупный профессиональный „десант“. Дело в том, что в Волгоградской области выборы в областную думу совмещены с выборами губернатора, мы ожидаем серьезное давление со стороны властей. Наша задача не допустить фальсификаций, так как предполагается сопротивление местной власти на ряде округов, на которых, по всем статистическим данным, мы побеждаем»,— пояснил „Ъ“ господин Анидалов. По его словам, необходимость привлечения иногородних специалистов обусловлена тем, что на них сложнее оказать давление. Такая практика распространена в партии.

Количество саратовских специалистов на выборах в Волгоградской области, отметил Александр Анидалов, зависит от того, сколько человек сможет подготовить обком. «Это будут самые крепкие, надежные и активные партийцы, которые смогут сломать местную избирательную систему»,— отметил господин Анидалов.

В минувшие выходные депутаты из Саратова приняли участие в волгоградском митинге КПРФ. На акцию собрались, по оценкам организаторов, около 200 человек. В мероприятии не участвовала глава обкома Тамара ­Головачева.

Выборы губернатора пройдут одновременно с выборами в региональный парламент. На места в нем претендуют кандидаты шести партий: четырех парламентских и партии пенсионеров за социальную справедливость. Одного человека выставляет «Яблоко». Отметим, что избирком зарегистрировал партийные списки пяти партий: «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, отказав «Коммунистам России». По единому округу КПРФ выдвинула только одного кандидата — главу регионального отделения партии Тамару Головачеву.

У ЛДПР, как писал „Ъ“, список возглавляет лидер партии Владимир Жириновский, за ним следует член центрального аппарата ЛДПР Алексей Логинов. Во главе списка «Единой России» по единому округу — член совета директоров АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков, на втором месте — заместитель директора ГТРК «Волгоград-ТРВ» Надежда Кулешова, на третьем — член Волгоградской областной Общественной палаты, директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Донское“» Александр Колесниченко. Первым номером списка «Справедливой России» идет депутат волгоградской облдумы Дмитрий Калашников, вторым — директор ООО «Пивоваренный дом „Буржуй“» Самвел Аветисян, третьим — секретарь бюро совета реготделения партии Юрий Бабичев. Список партии пенсионеров за социальную справедливость возглавляет заместитель председателя центрального совета партии Андрей Широков, на втором месте — волгоградский предприниматель Евгений Кареликов. Всего в списках кандидатов 16 действующих депутатов от разных партий, из которых 12 единороссов.

Ранее присутствие саратовских коммунистов на волгоградских выборах предполагалось в виде выдвижения депутата саратовской областной думы Николая Бондаренко кандидатом в губернаторы Волгоградской области. Однако, как пояснил сам господин Бондаренко, такой вариант развития событий рассматривался ЦК компартии как один из вероятных, однако решение о его выдвижении принято не было. В губернаторских выборах от компартии участвует депутат Волгоградской облдумы Алексей Буров.

По информации „Ъ“, саратовский «десант» займется поддержкой депутата волгоградской областной думы Михаила Таранцова. Против него на одномандатном округе № 13 от «Единой России» выдвигается депутат волгоградской гордумы Алексей Волоцков, от ЛДПР — безработный Михаил Воронов, от «Справедливой России» — безработный Игорь Белобородов, от РППСС — безработный Сергей Таранцев. Коммунист Михаил Таранцов вчера был недоступен для комментариев, его телефон был отключен.

Политолог Александр Сайгин отмечает, что участие саратовских активистов КПРФ в волгоградских выборах усилит наметившийся в местном реготделении компартии раскол. «Сторонники Тамары Головачевой, которую продавил ЦК КПРФ, проигнорировали митинг. Акция была организована комсомольцами и Михаилом Таранцовым, который фрондирует руководству волгоградского обкома. Значит саратовские коммунисты будут биться за город Волжский и Краснооктябрьский район Волгограда. Таким образом, они закроют три округа. Если же в этих округах победят коммунисты, раскол будет еще заметнее»,— считает господин Сайгин.

Сергей Петунин