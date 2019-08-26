Аграрный НОЦ в Белгороде может поучаствовать в инвестпроектах на 15 млрд рублей

Формирующийся на базе Белгородского национального исследовательского госуниверситета (БелГУ) научно-образовательный центр (НОЦ) «Инновационные решения в агропромышленном комплексе» может поучаствовать в реализации инвестиционных проектов на общую сумму 15 млрд руб. Об этом губернатор Евгений Савченко рассказал на первом заседании совета пяти пилотных российских НОЦ .

По словам господина Савченко, власти ожидают участия НОЦ в таких региональных проектах как строительство завода по производству L-треонина, завода по ферментации соевого шрота, завода по производству протеиновой муки, липидных концентратов, завода по производству сахарозаменителя.

«По итогам реализации первого этапа деятельности НОЦ в регионе будет создано более 3 тыс. новых рабочих мест. Объем предполагаемых инвестиций составит не менее 15 млрд руб. К 2024 году ожидается увеличение объема валового регионального продукта на 20%, рост вовлеченных в инновационную деятельность предприятий до 25%, увеличение объема экспорта продуктов АПК в 2,5 раза»,— сообщил господин Савченко.

Он уточнил, что на данный момент создано пять научно-производственных платформ НОЦ: «Селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия», «Биотехнологии», «Цифровая трансформация АПК и ресурсосбережение», «Производство продуктов питания и ветпрепаратов, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», «Рациональное природопользование».

«Всего в работе НОЦ планируется задействовать более 200 докторов наук, 500 кандидатов наук, свыше 2500 студентов и аспирантов. В особое направление выделена работа по привлечению в магистратуру и аспирантуру перспективных студентов из других стран мира»,— рассказал также глава региона.

Проект НОЦ в Белгородской области, напомним, объединяет БелГУ, Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, Белгородский государственный аграрный университет имени Горина и структуры РАН. В качестве бизнес-партнеров НОЦ заявлены группа компаний масложировой промышленности ЭФКО, агропромышленная компания, специализирующийся на производстве свинины, «Агро-Белогорье», производитель мяса птицы «Приосколье» и ЗАО «Завод премиксов №1». Белгородская область получила НОЦ вместе с другими «пятью» пятью российскими регионами в 2019 году как исключение из общих правил программы. Первые НОЦ создаются без конкурса — исключительно административным решением.

Подробнее о развитии НОЦ в Черноземье — в аналитике “Ъ-Черноземье” «Ученые выходят на рынок».

Сергей Калашников