Энергетики пробились до брони

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Хакасия компания «Рос­сети Сибирь» предупредил коммунальщиков региона о возможном ограничении подачи электроэнергии. Долги предприятий коммунального комплекса достигли 590 млн руб., за последние два месяца увеличившись на 60 млн руб. 23 объекта ЖКХ будут обесточены до уровня технологической брони со 2 сентября. Если задолженность погашаться не будет, то с 9 сентября ограничение электроэнергии может быть введено до уровня аварийной брони. Полпред президента РФ в Сибирском округе Сергей Меняйло во время рабочего визита в республику отметил, что явных путей погашения задолженности текущих платежей нет, нужно менять схему теплоснабжения и переходить к адресной поддержке потребителей. В других регионах, по его словам, ситуация хуже.

«Россети Сибирь» предупредили коммунальные предприятия Республики Хакасия о снижении со 2 сентября объема поставляемой электроэнергии из-за задолженности за услуги. Планируется обесточить 23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Ширинском районах и Черногорске до уровня технологической брони (снижение расхода электроэнергии до минимального уровня, достаточного для обеспечения технологии). В компании отметили, что на сегодняшний день долг Хакасии превысил 590 млн руб. По данным гендиректора «Россети Сибирь» Павла Акилина, только с июня 2019 года задолженность Хакасии перед компанией выросла на 60 млн руб. Как пояснили в пресс-службе, ситуация с неплатежами негативно сказывается на деятельности предприятия: «Поступления за потребленную электроэнергию не покрывают даже основные затраты на приобретение ресурсов на оптовом рынке, оплату за передачу электроэнергии по единой национальной электросети, на ремонты энергообъектов перед новым осенне-зимним сезоном, а также на налоговые и страховые отчисления, покрытие процентов за обслуживание кредитов».

Планировалось, что правительство региона подпишет график реструктуризации задолженности и будет оплачивать текущие платежи предприятиям ЖКХ в стопроцентном объеме. «Вместе с тем реальных действий по урегулированию вопросов задолженности со стороны хакасских властей так и не наблюдается. За истекший период в адрес компании так и не начали поступать платежи от должников, получивших уведомления»,— рассказали „Ъ“ в пресс-службе. В компании отмечают, что «платежная дисциплина жилищно-коммунальной сферы региона настолько низкая», что из начисленных почти 87 млн руб. за потребленные в июне и июле энергоресурсы коммунальщики заплатили всего 27,7 млн руб. «Теперь обеспечение горячей водой жителей указанных населенных пунктов в подобных условиях будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку», — рассказали в компании, отметив, что с 9 сентября ограничение электроэнергии может быть введено до уровня аварийной брони (минимальный расход электроэнергии, обеспечивающий безопасное состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом), если задолженность не снизится.

Напомним, в конце 2018 года энергетический кризис стал главной проблемой нового главы региона, коммуниста Валентина Коновалова. Именно тогда разгорелся конфликт между властью и компанией «Россети Сибирь» (тогда ПАО «МРСК Сибири), которая обеспечивает регион теплом и электричеством. Долг республиканских предприятий ЖКХ перед ней на тот момент превышал 450 млн руб. По утверждению энергетиков, большая часть накопилась именно за время правления господина Коновалова — с ноября 2018 года. В апреле «Россети Сибирь» пригрозили отключениями за неуплату, но полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло договорился с руководством компании не вводить ограничения на объектах ЖКХ. В июне этого года он приехал в Хакасию после завершения проверки системы ЖКХ. Тогда полпред раскритиковал команду губернатора, отметив, что в Хакасии «работают некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова», и поставил перед главой республики задачу упорядочить работу системы ЖКХ и рассчитаться с долгами.

Вчера полпред Сергей Меняйло провел в закрытом режиме совещание с Валентином Коноваловым и членами правительства, на котором обсудил вопросы функционирования организации системы ЖКХ и энергетики на территории региона и задолженность за электроэнергию. По словам полпреда, сейчас республика находится в «непростой обстановке»: «Явных путей погашения задолженности текущих платежей на сегодня нет, но это потому, что нужно менять схему теплоснабжения и переходить к адресной поддержке. Но ситуация лучше, чем в некоторых регионах. Долги есть везде. Например, на Алтае отключено 230 котельных, в Новосибирской области — 56». Господин Меняйло отметил, что одна из основных проблем — это «отсутствие гарантии в теплоисточниках»: «Власти обещают тепло, но нужно, чтобы это обещание подкреплялось какими-то гарантиями. Необходимо подсчитать необходимую сумму и обратиться в Минфин, чтобы получить субсидирование».

Юлия Сасевич