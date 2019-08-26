«Агроэко» изменила параметры свинокомплексов в Воронежской области после протестов

Группа компаний «Агроэко» скорректировала параметры двух свинокомплексов в Верхнемамонском районе Воронежской области, против строительства которых ранее протестовали местные жители. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам посвященного проекту совещания.

«Инвестор, прислушавшись к местным жителям, перенесет свои площадки дальше от сел. Таким образом, их не побеспокоит возможный неприятный запах и риски АЧС. Все спорные вопросы компания решит в диалоге с жителями Верхнего Мамона. Будет подписано соответствующее соглашение: "Агроэко" не станет вмешиваться в существующие арендные и паевые отношения фермеров и проведет у них закупку у них зерна по цене выше рыночной»,— заверили в облправительстве.

При этом там отметили, что «развитие сел невозможно без крупного инвестора»: «Так можно предотвратить отток жителей и улучшать качество жизни в глубинке». По данным облправительства, вложения в инвестпроект «Агроэко» в течение пяти лет превысят 5,5 млрд руб. Их должны сопровождать 26,8 млн руб. отчислений в благотворительную программу и уплата 115 млн руб. налога на доходы физлиц с 442 рабочих мест. Начало строительства свинокомплексов запланировано на 2020 год.

Напомним, в последнее время Верхнемамонский район стал известен благодаря публичному конфликту: летом 2019 года селяне выступили против строительства свинокомплексов «Агроэко», которые сочли расположенными слишком близко к жилым домам.

Сергей Калашников