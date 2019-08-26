«Россия востребована — этим нужно пользоваться»

Не просили и не собираемся: в Москве вновь прокомментировали вопрос о возвращении страны в «группу восьми». По словам главы МИДа Сергея Лаврова, со времени развала формата в 2014 году Россия никогда не поднимала эту тему и не намерена это делать в будущем. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков повторил тезис о том, что для решения важных мировых проблем есть «двадцатка». Вопрос о российском участии был одной из тем обсуждения на саммите промышленно развитых держав в Биаррице в минувшие выходные. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия одержала маленькую, но важную победу.

В Москве закрыли тему возвращения в «восьмерку» несколькими красивыми фразами: ни у кого ничего просить не будем, на переговорах настаиваем, по крайней мере, сами ничего не намерены инициировать. «Восьмерка» — не самоцель. Для нас важен формат «двадцатки», где можно решать все накопившиеся вопросы. И, наконец, мы же не сами ушли — партнеры в 2014 году не приехали. Хотя их ждали, в Сочи готовились.

Сергей Лавров, глава российского МИД: «Такое впечатление, что участники “группы семи” сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли разубеждать. Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы никого ни о чем не просили, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать. А жизнь, в общем-то, ушла далеко вперед».

На возвращении России в «семерку» настаивает Дональд Трамп. Его аргументы логичны: без Владимира Путина трудно решать проблемы Ирана, Северной Кореи и Украины. Эмманюэль Макрон против этого не возражает. Противники российского участия — премьеры Канады и Великобритании — Джастин Трюдо и Борис Джонсон — при поддержке федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Они считают, что в элитном клубе место лишь либеральным демократическим странам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь повторяет: да мы и сами никуда не стремимся, «восьмерка» — не самоцель.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Россия вместе с тем не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается. Разумеется, президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками “семерки” и с рядом стран, которые в “семерке”, у нас весьма позитивно развиваются контакты. Давайте с вами возьмем Японию, Италию, Францию, Германию».

Саммит «семерки» в Биаррице — это маленькая, но важная победа Кремля. Российская тема, конечно же, не рассорила партнеров. Тем не менее этот вопрос активно обсуждался, вызвал споры. И, что не менее важно,— каждый остался при своем мнении. К консенсусу не пришли. А это значит, что западный мир не так уж един, как он это пытается представить. Конечно, внешне все красиво: лидеры и их жены целуются, подарки другу другу дарят, а на деле — признаки раскола.

Время идет, основные игроки меняются, и меняется их отношение к российской проблеме. Вот пришел молодой Макрон, во многом непредсказуемый Трамп. Постепенно заканчивается эпоха Меркель. А там глядишь, и «семерка» станет никому не нужным рудиментом прошлого. И только в Москве все стабильно. Поэтому можно подождать, когда партнеры одумаются, пришедшие прагматичные руководители, наконец, поймут: без нас не решить практически ни одной серьезной мировой задачи.

И вот постепенно эта тактика срабатывает. Что может быть лучше? Однако это лишь одна сторона медали. На самом деле, российскую тему каждый использует в своих интересах: Трампу нужны союзники против Китая, Макрону — поддержка в его заявке на европейское лидерство, вот и разыгрывают карту. Но это неважно. Россия востребована — этим нужно пользоваться, зарабатывать политические очки. Однако есть большие сомнения, что таким подарком удастся воспользоваться. Как ни странно, самим нужно тоже меняться — делать шаги навстречу. А с этим, как кажется, есть некоторые проблемы.