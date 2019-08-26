Бумага все стерпит

В Удмуртии на массовых мероприятиях хотят отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды и запуска воздушных шаров. Минприроды республики разработало методические рекомендации, в которых ведомствам предлагается отдавать предпочтение посуде многоразовой или одноразовой, но из натуральных материалов. Эксперты говорят, что инициатива правильная, однако ее необязательный характер не позволит получить должный эффект. Кроме того, она может привести к росту затрат на проведение мероприятий.

Тему сокращения использования пластиковой посуды и упаковки обсудили в минприроды Удмуртии с участием активистов экологического движения «Зеленый паровоз» и регоператора по обращению с ТКО. Как отметил на своей странице в Facebook глава ведомства Денис Удалов, экологическая общественность активно выступает против использования одноразовой пластиковой посуды и других одноразовых пластиковых предметов, при этом почти все места отдыха граждан ими густо усеяны.

По его словам, минприроды Удмуртии разработало методические рекомендации по сокращению использования одноразовой пластиковой посуды и пластиковых упаковочных материалов при проведении массовых мероприятий на территории Удмуртии. «Что мы предлагаем? Использовать в приоритетном порядке многоразовую посуду. Для этого необходимо мотивировать участников мероприятий приносить и использовать собственную посуду, при выборе одноразовой посуды отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов. Вместо воздушных шаров и одноразовых баннеров использовать альтернативные или многоразовые декоративные элементы»,— рассказал господин Удалов.

Планируется утвердить эти рекомендации нормативно-правовым актом. Проект презентуют в правительстве в конце сентября.

Как рассказал “Ъ-Удмуртия” активист движения «Зеленый паровоз» Владимир Любимов, разработанная методичка будет дополняться, при этом правила будут носить рекомендательный характер.

«Мы не ждем резкой перемены погоды, но появление таких положений давно назрело. Минприроды уже перешло на использование многоразовой посуды на своих мероприятиях, и это было не больно, теперь оно хочет транслировать свой опыт на другие ведомства. Будут ли следовать этим рекомендациям там — сложно сказать, мы лишь можем как общественность контролировать этот процесс, продвигать саму идею»,— отметил господин Любимов.





Пресс-секретарь регоператора по обращению с ТКО Ольга Чураева рассказала, что у компании имеется опыт проведения массовых мероприятий с раздельным сбором мусора, перед которыми с предпринимателями договаривались об использовании бумажной, картонной или деревянной посуды. «Она стоит как правило в три-четыре, а иногда и в 10 раз, дороже, чем пластиковая. Поэтому здесь нужна некая решительность со стороны организаторов и определенная степень осознания среди предпринимателей, что нужно заботиться об экологии. Конечно, были представители бизнеса, которые воспринимали все это в штыки, потому что это влияет на их прибыль»,— отметила госпожа Чураева.

По ее мнению, необходимо больше пропагандировать среди представителей бизнеса, работающих на подобных мероприятиях, использовать многоразовую посуду. Господин Любимов также отметил, что основная цель методических рекомендаций состоит в сокращении образования мусора.

Заместитель председателя Экосоюза Ижевска Сергей Шишков называет инициативу минприроды Удмуртии правильной, но сомневается, что она как-то отразится в целом на образовании такого мусора.

«Это капля в море. Если бы пластиковую посуду и упаковку в принципе запретили, тогда мы бы увидели реальный эффект. Надо заниматься просвещением, чтобы люди не использовали пластик. Пока эта тема не станет массовой, говорить о влиянии рекомендаций на экологическую обстановку преждевременно»,— считает господин Шишков.

Михаил Красильников