Татьяна Ярошевская покидает администрацию Екатеринбурга

Глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская уходит в отставку. Как сообщает ЕАН со ссылкой на ее запись в Facebook, госпожа Ярошевская «приняла приглашение Эдуарда Боякова (с 2018 года художественный руководитель МХАТ — “Ъ-Урал”) войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТа им. Горького».

«Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций Театра-Дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм. Я вместе с Эдуардом этот актуальный message полностью разделяю»,— отметила она, добавив, что «оставляет сферу культуры Екатеринбурга с гордостью за результаты».

Татьяна Ярошевская родилась в 1963 году в поселке Верхние Серги (Свердловская область). Окончила искусствоведческий факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького по специальности «История искусств». В 1994-1999 годах занимала пост председателя комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, до 2001 года — главы комитета по связям с общественностью администрации Екатеринбурга. В 2001-2004 годах была главным редактором медиа-холдинга «Уральский рабочий». В 2004 году назначена на пост начальника управления культуры администрации Екатеринбурга.