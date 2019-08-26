На Ставрополье за выходные выявили 103 нетрезвых водителя

За прошедшие выходные в Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 103 водителей с признаками опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Семерых из них уличили в нетрезвом вождении повторно, в их отношении возбудили уголовные дела по 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении остальных водителей составлены административные протоколы об управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) Им грозит штраф в размере 30 тыс. руб, а также лишение права управления автомобилем сроком на 1,5-2 года.

Дарья Голякова