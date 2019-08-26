ФСИН предлагает передать медицинское обслуживание заключенных в ведение Минздрава

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) инициирует передачу тюремной медицины в ведение Минздрава, сообщил в эфире радио «Говорит Москва» заместитель главы службы Валерий Максименко. «Хочу заявить официально. Я обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Министерства здравоохранения РФ. Со следующей недели будем вести консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом»,— сказал господин Максименко.

Он также отметил, что в местах лишения свободы люди умирают в 2,5 раза реже, чем в целом по стране.

Напомним, ранее Минздрав частично передал свои функции в ведение ФСИН в части закупки лекарств против ВИЧ для заключенных. Теперь тендеры более чем на 1,5 млрд руб. ежегодно ведомство будет проводить самостоятельно.

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