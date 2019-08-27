Полгода совсем никуда

Новосибирский облсуд смягчил приговор бывшему директору Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава России Михаилу Садовому. В середине июня Михаил Садовой получил три года колонии за махинации с премиями для сотрудников на сумму свыше 10,7 млн руб. Раскаяние, признание вины, возмещение ущерба апелляционный суд оценил всего в полгода и снизил Михаилу Садовому срок до двух с половиной лет.

Новосибирский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты экс-директора НИИТО Михаила Садового на приговор Центрального райсуда. 17 июня 2019 года он признал бывшего директора института виновным в многомиллионной растрате. По материалам ФСБ, которые легли в основу дела, в конце 2014 года глава НИИТО выписал подчиненным щедрые премиальные, значительную часть которых потребовал вернуть якобы на нужды клиники. В общей сложности сотрудники института возвратили более 10,7 млн руб., которые, по данным силовиков, были похищены Михаилом Садовым и консультантом клиники по вопросам стратегического развития Сергеем Поскочиным, объявленным в международный розыск. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) Михаилу Садовому присудили три года общего режима. Вину он так и не признал.

Защита подала апелляцию на приговор. В вышестоящем суде Михаил Садовой изменил позицию на прямо противоположную. Он полностью признал вину, раскаялся, возместил Минздраву РФ нанесенный ущерб. Кроме того, отметила защита, Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по другому делу о хищениях в НИИТО (оно в стадии расследования). Размер установленного ущерба превышает 500 млн руб.

Адвокат просил приобщить к материалам дела обращения к суду депутата Госдумы РФ Александра Карелина, вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семки, руководителей некоторых НИИ. Они просили учесть, что Михаил Садовой лично курировал целый ряд значимых медицинских проектов, реализация которых требует его самого активного участия. «Михаил Анатольевич за выдающиеся достижения в области здравоохранения неоднократно удостаивался наград самого высокого уровня, в том числе от руководства страны и Минздрава РФ. При этом самому Михаилу Анатольевичу не удалось сохранить собственное здоровье. На сегодняшний день у него имеется целый ряд заболеваний, требующих постоянного ухода и наблюдения»,— заявил адвокат Юрий Заковряшин. Он просил ограничиться сроком, который его клиент уже отбыл под следствием и судом (один год и семь месяцев), или дать тому условное наказание. Как рассказал „Ъ“ прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер, он возражал против смягчения приговора.

«Уважаемый суд, я действительно конструктивно работаю с органами следствия и прокуратурой. Прошу дать возможность работать и служить людям. Прошу все-таки найти возможность включения меня в активную жизнь. Я еще очень много могу сделать для города, области и страны»,— заявил в последнем слове Михаил Садовый. В итоге судебная коллегия снизила обвиняемому срок наказания до двух с половиной лет.

Константин Воронов