Энергетики пробились до брони

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Хакасия компания «Россети Сибирь» предупредил коммунальщиков региона о возможном ограничении подачи электроэнергии. Долги предприятий коммунального комплекса достигли 590 млн руб., за последние два месяца увеличившись на 60 млн руб. 23 объекта ЖКХ будут обе­сточены до уровня технологической брони со 2 сентября. Если задолженность погашаться не будет, то с 9 сентября ограничение электроэнергии может быть введено до уровня аварийной брони. Полпред президента РФ в Сибирском округе Сергей Меняйло во время рабочего визита в республику отметил, что явных путей погашения задолженности текущих платежей нет, нужно менять схему теплоснабжения и переходить к адресной поддержке потребителей. В других регионах, по его словам, ситуация хуже.

«Россети Сибирь» предупредили коммунальные предприятия Республики Хакасия о снижении со 2 сентября объема поставляемой электроэнергии из-за задолженности за услуги. Планируется обесточить 23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Ширинском районах и Черногорске до уровня технологической брони (снижение расхода электроэнергии до минимального уровня, достаточного для обеспечения технологии). В компании отметили, что на сегодняшний день долг Хакасии превысил 590 млн руб. По данным гендиректора «Россети Сибирь» Павла Акилина, только с июня 2019 года задолженность Хакасии перед компанией выросла на 60 млн руб. Как пояснили в пресс-службе, ситуация с неплатежами негативно сказывается на деятельности предприятия: «Поступления за потребленную электроэнергию не покрывают даже основные затраты на приобретение ресурсов на оптовом рынке, оплату за передачу электроэнергии по единой национальной электросети, на ремонты энергообъектов перед новым осенне-зимним сезоном, а также на налоговые и страховые отчисления, покрытие процентов за обслуживание кредитов».

Планировалось, что правительство региона подпишет график реструктуризации задолженности и будет оплачивать текущие платежи предприятиям ЖКХ в стопроцентном объеме. «Вместе с тем реальных действий по урегулированию вопросов задолженности со стороны хакасских властей так и не наблюдается. За истекший период в адрес компании так и не начали поступать платежи от должников, получивших уведомления»,— рассказали „Ъ“ в пресс-службе. В компании отмечают, что «платежная дисциплина жилищно-коммунальной сферы региона настолько низкая», что из начисленных почти 87 млн руб. за потребленные в июне и июле энергоресурсы коммунальщики заплатили всего 27,7 млн руб. «Теперь обеспечение горячей водой жителей указанных населенных пунктов в подобных условиях будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку»,— рассказали в компании, отметив, что с 9 сентября ограничение электроэнергии может быть введено до уровня аварийной брони (минимальный расход электроэнергии, обеспечивающий безопасное состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом), если задолженность не снизится.

Напомним, в конце 2018 года энергетический кризис стал главной проблемой нового главы региона, коммуниста Валентина Коновалова. Именно тогда разгорелся конфликт между властью и компанией «Россети Сибирь» (тогда ПАО «МРСК Сибири), которая обеспечивает регион теплом и электричеством. Долг республиканских предприятий ЖКХ перед ней на тот момент превышал 450 млн руб. По утверждению энергетиков, большая часть накопилась именно за время правления господина Коновалова — с ноября 2018 года. В апреле «Россети Сибирь» пригрозили отключениями за неуплату, но полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло договорился с руководством компании не вводить ограничения на объектах ЖКХ. В июне этого года он приехал в Хакасию после завершения проверки системы ЖКХ. Тогда полпред раскритиковал команду губернатора, отметив, что в Хакасии «работают некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова», и поставил перед главой республики задачу упорядочить работу системы ЖКХ и рассчитаться с долгами.

Вчера полпред Сергей Меняйло провел в закрытом режиме совещание с Валентином Коноваловым и членами правительства, на котором обсудил вопросы функционирования организации системы ЖКХ и энергетики на территории региона и задолженность за электроэнергию. По словам полпреда, сейчас республика находится в «непростой обстановке»: «Явных путей погашения задолженности текущих платежей на сегодня нет, но это потому, что нужно менять схему теплоснабжения и переходить к адресной поддержке. Но ситуация лучше, чем в некоторых регионах. Долги есть везде. Например, на Алтае отключено 230 котельных, в Новосибирской области — 56». Господин Меняйло отметил, что одна из основных проблем — это «отсутствие гарантии в теплоисточниках»: «Власти обещают тепло, но нужно, чтобы это обе­щание подкреплялось какими-то гарантиями. Необходимо подсчитать необходимую сумму и обратиться в Минфин, чтобы получить субсидирование».

Юлия Сасевич