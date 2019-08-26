В Кирове пассажирский автобус наехал на девять легковых автомобилей

Региональное управление МВД России проводит проверку по факту столкновения десяти транспортных средств у железнодорожного вокзала в Кирове на улице Комсомольской 26 августа около 12:00. В результате происшествия пострадал один человек.

Как предварительно сообщает ведомство, следовавший по маршруту №38 пассажирский автобус ЛиАЗ не справился с управлением. Повреждения получили девять легковых автомобилей: два Renault Logan, KIA Rio, ВАЗ-2115, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, KIA Spectra, Lada Vesta и Toyota Land Cruiser Prado.

Анастасия Еремина