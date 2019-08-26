В Ростовской области объем платных услуг населению вырос на 2,1%

В январе-июле 2019 года объем платных услуг населению по всем каналам реализации составил 136,6 млрд руб. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1 %, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Значительную долю в структуре общего объема платных услуг населению составили жилищно-коммунальные услуги - 29,1%. За ними идут телекоммуникационные (14,0%), и транспортные (11,6%) услуги.

Самый высокий рост за год показал объем бытового обслуживания. В январе-июле этого года он составил 26,1 млрд руб. рублей, что на 7,7 % выше соответствующего периода 2018 года. По данным Ростовстата 83% таких услуг оказывают малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Наибольший удельный вес в структуре объема бытовых услуг заняло техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (38,3%), ремонт и строительству жилья и других построек (25,1%), а также услуги парикмахерских (13,2%).

Дарья Голякова