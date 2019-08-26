В Новороссийске заменят более 15 тыс. светильников

В городе-герое начался процесс по замене старых ламп уличного освещения на светодиодные светильники. Всего предстоит установить более 15 тыс. новых ламп, сообщается в пресс-релизе Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Работы ведутся в рамках соглашения, подписанного между мэрией Новороссийска и цифровым провайдером. Помимо замены светильников «Ростелеком» создаст в городе-герое новую систему автоматизированного управления уличным освещением и контроля за показаниями электроприборов. По данным компании, затраты муниципалитета в результате сократятся на 62%.

Система уличного освещения – один из элементов федеральной программы «Умный город», реализуемой «Ростелекомом» по всей стране.

Андрей Ульченко