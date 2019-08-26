МЧС: 27 августа в ХМАО и Тюменской области ожидаются сильный ветер и дождь

Управления МЧС по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу предупреждают о сильном дожде и ветре 27 августа в некоторых районах регионов.

Спасатели Тюменской области со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают о дождях, грозах, северо-западном ветре до 13-18 м/с на юге области. МЧС по ХМАО на завтра дает аналогичный прогноз для центральных и восточных районов.

«Во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий»,— советуют спасатели. Людям также стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.