Смольный намерен выселить рынок у «Старой Деревни» через суд

Власти Петербурга намерены через суд расторгнуть договор с арендатором территории у станции метро «Старая деревня» — ООО «Приморская торговая компания». В настоящий момент на данном участке расположены три торговых павильона площадью 4 тыс. кв. м. В дальнейшем здесь планируется построить гостиницу и паркинг. Об этом со ссылкой на председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга Маргариту Петрову, сообщает «Piter.TV».

По данным телеканала, срок действия договора аренды с «Приморской торговой компанией» истек 2 декабря 2018 года, однако по закону соглашение продолжает действовать на неопределенный срок. При этом городское правительство утвердило проект межевания этой территории еще десять лет назад и теперь планирует решить этот вопрос в судебном порядке. В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти уже подан соответствующий иск. Заявителем выступило подведомственное КИО СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Первое заседание по этому делу пройдет 2 сентября.