В администрации Ульяновска произошли кадровые перестановки

Игорь Бычков освобожден от должности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. Кроме того, Александр Семенов покинул пост исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства. Соответствующее решение принял глава Ульяновска Сергей Панчин на оперативном совещании в понедельник. Об этом сообщает городская администрация.

«Основанием для увольнения стало неоднократное игнорирование обращений жителей города, невнимательное отношение к гражданам, отсутствие оперативности в принятии решений, что влечет к невыполнению прямых должностных обязанностей»,– говорится в сообщении.

В настоящее время к исполнению обязанностей начальника управления дорожного хозяйства и транспорта приступил Сергей Демидов, а управления архитектуры и градостроительства – Наталья Гордеева.

Георгий Портнов