27 августа, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

2

Актриса Марго Робби — в новом фильме Chanel

Chanel представляет рекламную кампанию нового аромата Gabrielle Chanel Essence, в которой снялась актриса Марго Робби. Режиссером выступил известный фотограф Ник Найт, а саундтреком к фильму стала композиция Halo Beyonc. Аромат состоит из нот четырех белых цветов: туберозы, иланг-иланга, жасмина и цветков апельсина. Аллегорией его звучанию стала Марго Робби в «подсветке» золотистой вуали как воплощение женственности и красоты.

Рекламная кампания нового аромата стартует в сентябре 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя