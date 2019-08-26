Chanel представляет рекламную кампанию нового аромата Gabrielle Chanel Essence, в которой снялась актриса Марго Робби. Режиссером выступил известный фотограф Ник Найт, а саундтреком к фильму стала композиция Halo Beyonc. Аромат состоит из нот четырех белых цветов: туберозы, иланг-иланга, жасмина и цветков апельсина. Аллегорией его звучанию стала Марго Робби в «подсветке» золотистой вуали как воплощение женственности и красоты.

Рекламная кампания нового аромата стартует в сентябре 2019 года.