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В Ростовской области «Торговый дом Утолина» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области постановил признать банкротом ООО «Торговый дом Утолина» и открыть на предприятии конкурсное производство. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Конкурсным управляющим назначен Роман Гайдунков, его отчет будет рассмотрен 29 января 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Утолина» зарегистрировано в Ростовской области в 2013 году. Компания занималась оптовой торговлей продуктами из мяса и мяса птицы. Владелец предприятия — Вадим Ванеев.

Кристина Федичкина


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