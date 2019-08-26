Новый Mercedes-Benz Citan получит электрическую версию

Компания Mercedes-Benz выпустит новое поколение коммерческого фургона Citan, сообщает немецкий автопроизводитель.

Глава подразделения Mercedes-Benz Vans Маркус Брайтшвердт официально подтвердил, что над новинкой марка вновь будет работать с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Также второе поколение Citan, сроки выхода которого не называются, получит полностью электрическую версию.

Напомним, текущая версия Mercedes-Benz Citan, который представляет собой перелицованный Renault Kangoo, выпускается с 2012 года. На российском рынке автомобиль стоит от 1,6 млн руб.