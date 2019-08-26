Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер, Ельциным и Лукашенко

В воскресенье в возрасте 77 лет умер известный британский политтехнолог лорд Тим Белл, наибольшую известность которому принесли три предвыборные кампании Маргарет Тэтчер в 1979, 1983 и 1987 годах. Также лорд Белл в разные годы консультировал Бориса Ельцина, Бориса Березовского и Александра Лукашенко. О смерти лорда Белла после непродолжительной болезни сообщила его семья.

Тим Белл родился 18 октября 1941 года. В 1960-е он работал в рекламных и PR-фирмах, а в 1970 году участвовал в основании рекламного агентства Saatchi & Saatchi, управляющим директором которого был долгие годы. Став главным советником по имиджу и предвыборной кампании Маргарет Тэтчер, Тим Белл прославился направленным против лейбористов плакатом с изображением длинной очереди и надписью: «Labour Isn`t Working». Лорд Белл сотрудничал с Консервативной партией и во время выборов 1983 и 1987 годов. Когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром, Тим Белл был возведен в рыцари. Впоследствии он получил и титул пэра.

В 1987 году Тим Белл основал PR-фирму Bell Communications, которая с 1997 года стала компанией Bell Pottinger. Компания стала объектом критики, поскольку в разное время оказывала услуги самым неоднозначным клиентам, включая чилийского диктатора Аугусто Пиночета, президента Белоруссии Александра Лукашенко, королевскую семью Саудовской Аравии и т. д. Фирма прекратила свое существование два года назад после скандала с очевидно расистской кампанией в ЮАР. Тогда от услуг фирмы лорда Белла отказались ведущие мировые банки и компании, включая банк HSBC и холдинг компаний по производству товаров класса люкс Richemont.

Яна Рождественская