На Дону экс-замглавы администрации Константиновского района осудили за взятку

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области осудил бывшего заместителя главы администрации Константиновского района Алексея Волкова к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки через посредника (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 1,3 млн руб.

Суд установил, что Волков являлся председателем комиссии по проведению аукционов и получил через посредника 500 тыс. руб от коммерческой компании за содействие в получении двух земельных участков под строительство АЗС и ускорение оформления документов на перевод этих территорий из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дарья Голякова