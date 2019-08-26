Осенью 2019 года в Краснодаре стартует строительство детсада по улице Калинина

Краснодар в рамках нацпроекта «Демография» получил средства на строительство детского сада на 200 мест по улице Калинина, 350. Также в бюджет перечислены деньги на приобретение еще трех детских садов, которые будут построены застройщиками, сообщили в мэрии. Всего кубанская столица получила 721 млн руб., на которые будут построены и приобретены дошкольные учреждения общей вместимостью 780 мест.

Речь идет о строительстве в 2020 году детского сада на 250 мест по улице Валерия Гассия в микрорайоне Гидростроителей, а также двух детсадов, возвести которые планируется в 2021 году. Еще три садика город получит за счет переоборудования и капремонта зданий по улицам Дзержинского и Репина, которые раньше были частными, а также по улице Гидростроителей, где располагалась детская школа искусств.

Василий Хитрых