27 августа, вторник
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Emporio Armani выпустили смарт-часы, в которых можно плавать

В новой коллекции смарт-часов Emporio Armani с сенсорным экраном передовые технологии сочетаются с идеальным городским стилем. Часы совместимы со смартфонами на платформах IOS® и Android™, работают на базе операционной системы Wear OS от Google™ и специальной системы для смарт-часов Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100.

Благодаря возможности персонализации циферблата и сменным ремешкам у обладателя появляется возможность создавать аксессуар для разных образов и стилей: от спортивного на время утренней пробежки и делового для ежедневных офисных задач до нарядного для похода в театр или на вечеринку. Часы всегда находятся на связи с электронной почтой, СМС и обновлениями социальных сетей, а также имеют специальные приложения для прослушивания любимой музыки, отслеживания физической активности и частоты пульса. А технология Swimproof позволяет владельцу мыть руки, принимать душ и даже плавать в бассейне, не опасаясь повредить механизм.

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