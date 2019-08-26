ГУП «Пассажиравтотранс» снова оштрафован за незаконное установление разных тарифов на междугородних маршрутах

Санкт-Петербургское УФАС России вновь оштрафовало СПб ГУП «Пассажиравтотранс» за установление разных тарифов на междугородние перевозки с автовокзала на Обводном канале в зависимости от длительности поездки. За неисполнение выданного ранее предписания ГУПу назначен новый штраф в размере 400 тыс. рублей, сообщили в антимонопольной службе.

Напомним, ранее «Пассажиравтотранс» был подвергнут штрафу в 300 тыс. руб. за то, что нарушил п.6 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции. Организации было выдано предписание об установлении для всех перевозчиков экономически обоснованных тарифов на услуги по кассовому обслуживанию, независящих от дальности маршрута.

Позже “Ъ-СПб” писал, что законность решения УФАС признал 13-й арбитражный апелляционный суд, однако данное предписание до настоящего времени ГУП не исполнило.