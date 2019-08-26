В Самарской области похолодает до 5 °C

Похолодание произойдет в Самарской области в четверг. В эту ночь столбик термометра опустится до 5 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в регионе пройдет небольшой дождь. В этот день в Самарской области будет дуть северный ветер со скоростью 7 – 12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем в четверг в регионе температура воздуха составит 13...18 °C.

По данным синоптиков, в первой половине недели регион будет находиться под влиянием циклона. Во время прохождения его атмосферных фронтов в Самарской области пройдут дожди, грозы, ожидается усиление ветра. При этом «во второй половине недели циклон уйдет за Урал, осадки прекратятся», сообщают синоптики.

Георгий Портнов