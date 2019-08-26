В Тюмени планируют перерабатывать товарные чеки

В Тюменской области появилась возможность перерабатывать товарные чеки. Как рассказали в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона, экопроект «Zeropaper», разработанный местной жительницей Еленой Морозовой, получил грант от Росмолодежи в размере 30 тыс. руб. (конкурс проводился в рамках Всероссийского форума «Территория Смыслов»).

Согласно проекту, товарные чеки попадают в мастерскую, где они измельчаются, проходят блендирование, отжим, прессовку. Затем они формируются под определенную форму и сушку. В итоге из чеков создаются декоративные и полезные в быту изделия, такие как бумага, картон, холсты, вазы, чаши, декоративные плитки и жидкие обои.

По словам Елены Морозовой, чеки (их не принимают в макулатуру) — токсичны. «Это термобумага, покрытая “бисфенолом”. “Бисфенол-А” оказывает негативное влияние на работу нервной, иммунной и женской репродуктивной систем человеческого организма»,— отметила автор проекта, добавив, что переработка чеков вместе с другой макулатурой загрязняет переработанную бумагу, поэтому их можно выбрасывать только в общий мусор.

Сейчас чеки можно сдать, написав в личные сообщения в аккаунт проекта в Instagram или в аккаунт Елены Морозовой во «ВКонтакте». Планируется также, что в будущем она с тюменским экологическим сообществом 5R установит под чеки специальные боксы в корпусах ТюмГУ.