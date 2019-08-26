Сроки ввода железнодорожного сообщения по Крымскому мосту остаются прежними

Поезда по Крымскому мосту должны начать ходить уже в конце текущего года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе инспекции железнодорожных вокзалов Севастополя и Симферополя. Сообщение по мосту, связывающему побережье полуострова с Таманью призвано замкнуть железнодорожную систему Крыма и Севастополя с остальной частью России, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

На сегодняшний день длина всех путей Крымской железной дороги составляет свыше 1300 км. За последние три года капитально отремонтировано примерно 300 км путей, заменено 100 стрелок, произведен капремонт 45 тепловозов. Полностью отремонтирован вокзал в Севастополе, продолжаются работы на вокзале Симферополя.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, после ввода в эксплуатацию железной дороги на Крымском мосту между Анапой и Феодосией планируется запустить четыре пары электричек. Ежедневно через Керченский пролив смогут проходить до 47 пар поездов - 12 грузовых и 35 пассажирских. Двухпутная дорога к Крымскому мосту со стороны Кубани уже построена. Она свяжет мост со станцией Вышестеблиевская. В настоящее время ведется электрификация ветки.

Дмитрий Михеенко