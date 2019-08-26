После проверок были закрыты три детских лагеря в Свердловской области

По итогам проверок в Свердловской области закрыты два палаточных лагеря – городок на территории природного парка «Оленьи ручьи», в котором было 10 палаток и 51 ребенок, и клуб туристов «Азимут» на территории горнолыжного комплекса Нижнего Тагила. «Они не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. По отношению организаторов возбуждено административное производство»,— рассказал на пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич. Роспотребнадзор также приостановил деятельность детского лагеря «Талый ключ» (поселок Сосновый бор, Артемовский район) из-за отравлений. В нем находилось 409 детей. Несовершеннолетние отдыхающие вывезены.

По словам Александра Маренича, при организации питания персонал нарушает правила личной гигиены и не соблюдает сроки прохождения медицинских обследований. Прокуратура города Лесной обнаружила, что в детском образовательном центре «Солнышко» поваром был помощник воспитателя, который не прошел медицинский осмотр. «В Серовском районе детский образовательный центр «Чайка» нарушал СанПиН при организации питания. В муниципальном учреждении отсутствовали документы о прохождении работниками медосмотра, сведения о наличии судимости, об образовании и квалификации работников»,— рассказал прокурор. Он добавил, что в «Чайке» был допущен к работе сотрудник с судимостью за преступление против жизни и здоровья. Заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Максим Пинчугов уточнил, что в ходе проверок выявили в детских оздоровительных учреждениях 1,1 тыс. нарушений пожарной безопасности.

«Мы выписали более 600 штрафов детским оздоровительным организациям на общую сумму 4 млн руб.»,— сообщила начальник надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. По ее словам, отдельно проверялись организаторы и поставщики питания, у них изъяли более 500 кг продукции, не соответствующей требованиям. За нарушение при организации питания детским оздоровительным организациям выписали штрафы на общую сумму 2,5 млн руб. «В оздоровительных детских палаточных лагерях к приготовлению пищи привлекались люди, которые не имели данных о наличии или отсутствии инфекционных заболеваний», - рассказала госпожа Моисеева.

В 2019 году в регионе работали более 1 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей. Оздоровительная кампания еще не закончилась. Сегодня в области работает 70 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей и 867 палаточных и туристических лагерей. В них отдыхает 189 тыс. детей, из которых 85 тыс. в загородных лагерях. На организацию летнего детского отдыха было выделено почти 1,8 млрд руб. из областного бюджета, что на 300 млн больше, чем в прошлом году.

Елена Горшкова