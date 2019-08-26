РПЦ не согласовала с ГМП «Исаакиевский собор» изменение расписания богослужений

Приход Исаакиевского собора изменил с 1 сентября расписание богослужений, не поставив об этом в известность руководство Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В настоящий момент стороны пытаются прийти к компромиссу и согласовать этот вопрос. По словам директора музея Юрия Мудрова, в учреждении находятся два расписания. «Сейчас мы решаем вопрос, как сделать, чтобы было удобно и посетителям, и прихожанам»,— цитирует господина Мудрова «Интерфакс». При этом руководитель ГМП «Исаакиевский собор» подчеркнул, что «это не сенсация, а рабочий вопрос».

Ранее стало известно, что приход Исаакия по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 1 сентября 2019 года изменил время начала богослужений. Согласно новому графику РПЦ, они будут проходить в соборе в 10:00 (литургия) и в 17:00 (вечернее богослужение).

В пресс-службе ГМП, в свою очередь, заявляли, что согласованное с приходом расписание на сентябрь было подписано директором музея на прошлой неделе. В этом документе утренние церковные службы запланированы на 08:00 и 09:00 (в зависимости от дня недели), а вечерние — на 16:00. Для туристов же музей будет открываться в 10:30.