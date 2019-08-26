СКЖД в этом году инвестировала 58 млн руб в ремонт пассажирской инфраструктуры

За первые семь месяцев этого года СКЖД инвестировала более 58 млн руб. в ремонт остановочных платформ и других объектов пассажирской инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании. Большая часть работ проводилась в Краснодарском и Минераловодском регионах магистрали.

Так, на станциях Чемитоквадже, Зеленокумск, Баканская завершился ремонт пассажирских платформ. Продолжается ремонт на станциях Григорополисская и Олимпийская деревня.

Еще на десяти объектах запланирован капитальный ремонт. Работы уже начались на семи пассажирских платформах, в том числе на станциях Отрадо-Кубанская, Колонка, Кугей и остановочных платформах Шаумяна и 1300 км.

Кроме того, в этом году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» пройдут проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции платформ на участке Ростов – Лихая в Ростовском регионе СКЖД, а также по проектированию вокзала на станции Минутка Минераловодского региона.

Дарья Голякова