В Белореченском районе ввели в строй бальнеологический комплекс за 150 млн рублей

С 1 сентября этого года открывается реконструированный бальнеологический комплекс на месте термального источника в хуторе Кубанский Белореческого района. Инвстсоглашение о восстановлении старого профилактория и строительства новой инфраструктуры было заключено на форуме в Сочи в 2017 году. Объем инвестиций составил более 150 млн руб.

Как сообщили в краевом минкурортов, ООО «Термы» полностью восстановили профилакторий, а также построили новый бальнеологический корпус с двумя бассейнами, создали пруды под рыбное хозяйство с беседками для отдыха, бассейн с термальной водой и терренкуры. В здравнице создано 50 новых рабочих мест. Планируется, что к летнему сезону 2020 года загрузка комплекса превысит 50%.

В настоящее время в крае реализуется 18 инвестиционных соглашений по строительству или модернизации объектов санаторно-курортного и туристского комплекса. Общий объем инвестиций в них составляет более 17 млрд руб. Наибольшее количество объектов создают в Анапе, Сочи, Новороссийске и Темрюкском районе.

Василий Хитрых