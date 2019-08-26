В Оренбургскую область планируется привлечь 2,3 млрд рублей инвестиций

Малый и средний бизнес Оренбургской области сможет привлечь в регион свыше 2,3 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

Ранее стало известно о том, что руководство АО «Корпорация МСП» поддержало проекты местных предприятий, претендующих на получение финансовой поддержки. На сегодняшний день предприниматели получили в рамках Национальной гарантийной системы гарантии и поручительства на общую сумму 5,45 млрд руб. Благодаря этому малый и средний бизнес Оренбуржья смог привлечь 10,97 млрд руб.

Георгий Портнов