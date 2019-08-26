Суд повторно прекратил уголовное дело Сергея Давыдова

Советский районный суд Челябинска повторно прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Как сообщает URA.ru, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Федеральной службы безопасности. Подсудимому назначен только штраф в размере 40 тыс. руб.

В марте тот же Советский райсуд уже прекращал дело бывшего сити-менеджера по ходатайству ФСБ, однако прокуратуре тогда удалось добиться нового рассмотрения. При этом статью Уголовного кодекса следователи оставили прежней – злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), хотя прокуратура настаивала на части 2 той же статьи (то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность).

Сергей Давыдов был задержан в сентябре 2017 года как фигурант уголовного дела о хищении средств МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Как сообщалось в материалах дела, чиновник поручил заключить договор между муниципальным предприятием и «Городским центром начисления коммунальных платежей», включавшим две аффилированные с господином Давыдовым организации. Центр перечислил 37 млн руб., полученных в рамках этого соглашения, на счета близких экс-сити-менеджеру компаний.