«Дочка» «Роснефти» потребовала с администрации Ростова 49 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление принадлежащей «Роснефти» компании «РН-Ростовнефтепродукт» к администрации Ростова, информация об этом опубликована в картотеке суда. Сумма исковых требований составила более 49 млн руб.

В пресс-службе суда “Ъ-Юг“ сообщили, что иск связан с земельным участком по ул. Шоссейная, где находилась автозаправка предприятия.

«Во время подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году между администрацией Ростова и «РН-Ростовнефтепродукт» было заключено соглашение, согласно которому участок площадью 702 кв. м был разделен на три — 7 кв. м, 122 кв. м и 573 кв. м. Второй участок должен был остаться в собственности компании, а размещенная на уменьшенном участке АЗС перейдет на автоматический режим работы. Остальные участки предназначались для изъятия для муниципальных нужд», - рассказали в пресс-службе.

Однако администрация нарушила соглашение и утвердила документацию, в которой участок площадью 573 кв. м был отнесен к территории общего пользования улично-дорожной сети. Позднее там построили автомобильную дорогу. «РН-Ростовнефтепродукт» оценила убытки в 49 млн руб. В эту сумму вошла стоимость изъятого участка, упущенная прибыль, а также затраты на демонтаж АЗС.

Дарья Голякова