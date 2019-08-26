Аккаунт в соцсети вытесняет резюме

Большинство российских компаний проверяют соцсети потенциальных сотрудников. Более 70% работодателей изучают профили соискателей в интернете, говорят данные опроса, который провела платформа «ВКонтакте для бизнеса». Для четверти нанимателей данные из соцсетей стали решающим фактором при приеме на работу.

По словам создателя проекта «Антирабство» Алены Владимирской, не проверяют страницы соискателя в интернете, только если речь идет о совсем скромных позициях: «Это скорее зависит не от отрасли, а от должности, то есть, если вас берут на позицию грузчика или рядового таксиста, соцсети никто проверять не будет, максимум, что посмотрит работодатель, — нет ли у вас судимости, не употребляете ли наркотики. Как только вы переходите на мидл- или топ-позицию, то, вероятнее всего, вас будут проверять. Нас интересует несколько вещей: во-первых, нужно, чтобы вы выглядели адекватно, во-вторых, не должно быть никаких экстремистских высказываний, ничего негативного про прошлого работодателя и других неприемлемых вещей. Есть довольно большая часть компаний, у которых четко прописано, как ты можешь или не можешь действовать в публичном поле. Обычно мы просим не выносить фотографии, например, корпоративов, где люди могут быть нетрезвыми, снимки, где есть не только вы, но и другие сотрудники».

“Ъ FM” спросил у работодателей, на что они обращают внимание при изучении соцсетей сотрудников, может ли информация из аккаунта в интернете стать поводом для отказа в трудоустройстве.

Александр Хрусталев, гендиректор компании «НДВ Групп»: «Мы смотрим на все, чтобы понимать, что за человек, как он мыслит. Изучение профилей соискателя в соцсетях может порой поставить крест на трудоустройстве, если вдруг обнаружатся компрометирующие фотографии, посты. Хотя, например, политические высказывания вряд ли заинтересуют нанимателя». Глеб Сахрай, гендиректор агентства PRT Edelman: «Наша HR-служба смотрит по крайней мере Facebook потенциальных сотрудников, потому что мы работаем в квалификационном бизнесе, и для нас важно, чтобы у человека были развиты социальные связи. Наша служба персонала не изучает социальные сети текущих работников, в этом просто нет необходимости. Если человек хорошо исполняет свои обязанности, нам не так важно, что человек пишет в профиле, так что нет смысла тратить время HR-службы на это». Дмитрий Алешин, управляющий партнер группы компаний Pokrovka Group: «Если кандидатура человека заинтересовала, тогда, конечно, нужно посмотреть его профиль. Ведь если должность ответственная, а в соцсетях у соискателя есть какие-то совершенно неприемлемые вещи, вряд ли его возьмут на работу».

Ранее Сбербанк представил сервис «Проверка сотрудников» для тех компаний, где нет HR-отдела или службы безопасности. Работодатели могут посмотреть, действителен ли паспорт, есть ли штрафы, задолженности и судимости у соискателя. В Сбербанке утверждают, что поиск проходит по открытым источникам и соцсетям.

Илья Сизов