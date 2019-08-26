В Нижегородской области ремонт дорог завершен на 65%

В Нижегородской области завершен ремонт более 2,5 млн км. м дорожного полотна по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Всего выполнено около 65% от плана, все работы должны завершить в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Полностью завершены работы на 76 участках дорог, еще на 55 отрезках продолжаются ремонтные работы. Напомним, всего предполагалось отремонтировать 745 км. автомобильных дорог области за 6,67 млрд руб. На сэкономленные за счет проведения конкурсных процедур объем работ увеличен до 763 км. – это дополнительные 18 км. или шесть участков дорожного полотна. Два из них находятся в районах Нижегородской области, два – в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске.

В настоящее время готовится перечень дорог, которые необходимо отремонтировать в 2020 году. Контракты на выполнение работ по этим объектам должны заключить до конца 2019 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, к 2025 году 38% нижегородских дорог должны привести к нормативному состоянию. К концу 2017 года критериям соответствовали только 29,03% дорог в регионе.

Анастасия Еремина