Бывший депутат заксобрания объявил о намерении вернуться в бизнес и политику

Андрей Агишев, экс-гендиректор ООО «Пермрегионгаз» и депутат заксобрания края (2006–2011 годы) сообщил в Facebook о намерении вернуться в политику и бизнес. Он отметил, что в последние пять лет «его не было ни в политике, ни в бизнесе»: «Я, что называется, исчез с радаров. Меня не было ни в бизнесе, ни в политике, ни в общественной жизни. Были только семья и друзья».

«Пора возвращаться,— написал экс-парламентарий.— Эти пять лет, несмотря на пустоту и отчужденность, дали большой материал для анализа и размышлений». По его словам, есть бизнес-проекты и «даже проект для политики, как бы странно это ни звучало в 2019 году».

Напомним, четыре года назад Андрей Агишев был признан виновным в хищениях на общую сумму 55,5 млн руб., совершенных в 2008–2009 годах под видом финансовой помощи баскетбольному клубу «Урал-Грейт». Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафу в размере 1 млн руб.

Андрей Агишев своей вины не признал. Он заявлял, что его уголовное преследование инициировано экс-губернатором Олегом Чиркуновым и бывшим прокурором края Александром Белых.