Возбуждено уголовное дело по факту вспышки «мышиной лихорадки» в Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следствие усмотрело в действиях должностных лица органов исполнительной власти и местного самоуправления Саратова и области, ответственных за дератизацию территорий, признаки халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Это повлекло значительное количество заболевших жителей региона (свыше 1,4 тыс.) и смерть одного человека.

«Следователи СК проводят допросы пострадавших, сотрудников органов власти, на которых возложена обязанность по организации и проведению дератизационных мероприятий, а также представителей иных компетентных органов с целью установления истины по делу. Изъята необходимая документация», - пояснили в СУ СК.

Марина Ковалева