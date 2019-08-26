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На северном участке ЗСД перекроют движение из-за строительства новой развязки

В связи с производством работ по строительству развязки Западного скоростного диаметра с Новым шоссе на период с 01:00 до 05:00 пятницы, 30 августа, на северном участке ЗСД будет закрыто движение по всем полосам в северном и южном направлениях.

Как сообщили в компании «Магистраль Северной столицы», ограничения коснутся участка от Е-18 «Скандинавия» до КАД (Север), где съезд будет осуществляться только на Зеленогорское шоссе, а въезд с этой трассы на ЗСД будет временно недоступен. Также перекроют въезды с КАД на ЗСД со стороны Левашовского и Выборгского шоссе при движении от КАД до Е-18 «Скандинавия». При этом открытыми останутся въезд на ЗСД в сторону Богатырского проспекта и съезд на КАД при движении в обратном направлении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что развязку ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова за 807 млн рублей построит компания ПО «Возрождение». Согласно госконтракту, все работы на объекте должны быть завершены до начала декабря 2019 года.

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