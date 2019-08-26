Госпитализированные жители Оренбургской области могли отравиться сероводородом

Десять жителей поселка Переволоцкий обратились к медикам в связи с недомоганием предположительно из-за запаха сероводорода. Об этом сообщает министерство здравоохранения Оренбургской области.

Первые пациенты с жалобами на тошноту и головокружение начали поступать в Переволоцкую ЦРБ 25 августа. В 22:30 (MSK+2) стало известно, что в скорую помощь обратилось уже четыре человека. У всех схожие симптомы.

Для контроля ситуации в поселок были отправлены главный токсиколог минздрава области – для осмотра пациентов, сотрудник министерства, чтобы координировать работу и две дополнительных бригады скорой медицинской помощи из Оренбурга. Всего к медикам обратилось десять человек, в том числе – дети. Все обращения в Переволоцкую ЦРБ были зафиксированы до 23:00 (MSK+2).

У всех пациентов также была взята кровь для проведения химико-токсикологического исследования. Точный диагноз установят после получения результатов анализов.

Администрация Переволоцкого района предупреждает жителей о неблагоприятных метеорологических условиях. «С 20 часов вечера до 10 часов утра в период с 23.08.2019 г. по 26.08.2019 г. на территории центральной и восточной зон Оренбургской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности для городских поселений», – говорится в сообщении.

Администрация также напоминает жителям о правилах действий при обнаружении запаха сероводорода.

Ранее сообщалось, что 3-4 июля текущего года в Переволоцком было зафиксировано превышение нормы ПДК по сероводороду в 5 раз. Трем местным жителям, обратившимся за помощью, был поставлен диагноз – отравление неизвестным газом.

Тогда следствие связывало загрязнение воздуха с работой коммерческого предприятия, расположенного возле поселка. По решению суда Переволоцкого района деятельность компании ООО «Велес» была приостановлена на 3 месяца в связи с нарушением санитарного законодательства.

Алена Смирнова