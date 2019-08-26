Торги на корректировку проекта Фрунзенского моста в Самаре за 500 тыс. рублей не состоялись

Аукцион на корректировку инженерного проекта строительства Фрунзенского моста в Самаре признан не состоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ранее министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на внесение изменений в проект строительства Фрунзенского моста. Речь шла о втором этапе работ на участке от ул. Шоссейная до границы Самары.

Стартовая цена контракта составляла 500 тыс. руб. По итогам аукциона заявка поступила только от одной организации ЗАО «Институт Гипротрансмост-Ульяновск», в связи с этим конкурс считается несостоявшимся.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного. В выходные СМИ сообщили о старте возведения транспортных развязок для Фрунзенского моста.

Георгий Портнов