Суд начал реструктуризацию долгов сына владельца авиакомпании «Полет»

Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации в деле о банкротстве Константина Карпова, сына известного в Воронеже бизнесмена, основателя авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова. Об этом сообщает DeFacto. В отношении господина Карпова-младшего введена процедура реструктуризации долгов.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Натальи Мироновой, финансового управляющего также проходящего через процедуру персонального банкротства господина Карпова-старшего. Когда госпожа Миронова обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом сына бизнесмена, иск подавался от «от лица должника» — то есть самого основателя «Полета».

Анатолий Карпов сейчас является единственным кредитором сына с установленной задолженностью в 17,4 млн руб. Эта сумма — четыре признанных недействительными по заявлению госпожи Мироновой договора дарения недвижимости между отцом и сыном, которые и легли в основу банкротного дела. Финансовым управляющим Константина Карпова утвержден Роман Лебедев. Столичный арбитраж рассмотрит итоги процедуры реструктуризации долгов 13 февраля 2020 года.

Первая частная авиакомпания современной России «Полет», базировавшаяся ранее в аэропорту Воронежа, добралась до конкурсного производства в апреле 2016 года по иску лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». На тот момент в реестре требований было больше 3 млрд руб. Тогда же Анатолий Карпов обанкротился как физлицо по иску Россельхозбанка. Объем его задолженности перед банком превышает 500 млн руб.

Подробнее о крахе авиакомпании — в материале “Ъ-Черноземье” «"Полет" завершился в суде».

Сергей Калашников