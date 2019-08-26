Ди Каприо против пожаров Актер пожертвует $5 млн на борьбу с пожарами в тропических лесах Амазонии

Благотворительный фонд Earth Alliance, созданный Леонардо Ди Каприо, направит денежные средства на борьбу с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Леонардо Ди Каприо, как и многие звезды, не остался безучастным к трагедии, разворачивающейся в лесах Амазонии, и решил внести посильный вклад в борьбу со стихией. Его экологический фонд Earth Alliance пообещал сделать взнос в размере $5 млн. Средства пойдут не только на ликвидацию, но и на восстановление лесного массива, пострадавшего от огня. Их распределением займутся местные фонды и коренные общины, занимающиеся спасением лесов и обитающих там диких животных.

Голливудский актер давно известен как экоактивист. Не так давно он оказывал финансовую поддержку фондам по защите амурских тигров в России.

«Мы несем ответственность за инвестиции в будущее, чтобы наша планета не пострадала из-за тех, кто ее населяет»,— в одном из интервью рассказывал Леонардо Ди Каприо.

С начала 2019 года в Бразилии зарегистрировано 72 843 пожара. Это почти в два раза больше, чем за весь 2018 год. Эксперты объясняют это увеличением вырубки лесов для сельскохозяйственных нужд.