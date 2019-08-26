Реклама ритейлера RBT признана недостоверной

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области признало недостоверной рекламу сети магазинов бытовой техники RBT, в которой ритейлер обещал «беспроводные наушники JBL в подарок».

Как сообщают в УФАС, реклама размещалась в магазине сети. В качестве пояснения под «звездочкой» уточнялось, что «подарок – это выгода, которая предоставляется за счет скидки на все предметы комплекта и составляет стоимость полученного подарка». В действительности с покупателем заключали договор купли-продажи двух товаров – телефона Samsung и беспроводных наушников, сообщают в пресс-службе УФАС.

В антимонопольном ведомстве указывают, что информация, содержащаяся в рекламе, может создавать у потребителя впечатление, что он купит телефон, а наушники получит по договору дарения. А поскольку второй товар включен в договор купли-продажи, подарком его называть нельзя.

В отношении индивидуального предпринимателя УФАС намерено возбудить дело об административном правонарушении. Также ведомство проводит мониторинг в других магазинах бытовой техники Челябинска.