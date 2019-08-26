The Guardian: в июле поставки пассажирских самолетов в мире упали на 24%

По данным британской The Guardian, в июле мировые поставки пассажирских самолетов сократились на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Издание ссылается на местную профильную организацию ADS, которая представляет интересы британских компаний, участвующих в производстве и торговле авиационной техники.

ADS сообщает, что в июле поставки самолетов составили лишь 88 штук, и компания связывает это с общим снижением производства после приостановки эксплуатации Boeing-737 Max. С начала года мировые поставки составили 716 самолетов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Из-за приостановки эксплуатации Boeing-737 Max резко просело производство у американского производителя — за первые шесть месяцев года они поставили эксплуатантам 239 лайнеров, что на 37% меньше, чем годом ранее. Однако у европейского Airbus за этот же период производство выросло до 389 самолетов, что на 28% больше, чем годом ранее.

Евгений Хвостик