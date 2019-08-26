В Нижегородской области среднедушевые доходы населения выросли до 31,7 тыс. рублей

Среднедушевые доходы жителей Нижегородской области, по предварительной оценке, в первом полугодии 2019 года выросли на 4,8% до 31,7 тыс. руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Реальные денежные доходы население (с учетом инфляции) сократились в первом полугодии на 1%. Покупательская способность регионального среднедушевого дохода упала по большинству основных товаров: среднедушевого дохода нижегородца хватит, чтобы купить 91,4 кг говядины (93,9 кг по итогам первого полугодия 2018 года), 166 кг замороженной рыбы (175,6 кг), 765,5 кг сахарного песка (919,7 кг), 589,2 кг хлеба (628,7 кг), 751 кг капусты (1,4 т), почти 1,3 т картофеля (1,2 т) и 520,3 кг молока (517,3 кг).

Анастасия Еремина