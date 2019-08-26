В Сочи построят образовательный комплекс для одаренных детей за 1,6 млрд рублей

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» до 2024 года планируется строительство в Сочи общеобразовательного комплекса для одаренных детей. Завершить его возведение хотят уже в 2020 году. Всего на эти цели выделено 1,6 млрд руб, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края.

На обновление материально-технической базы учебных заведений Кубани по предметной области «Технология» в рамках программы предусмотрено 1,2 млрд руб.

Как отмечает спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в регионе сделан очередной шаг к решению острой социальной проблемы — нехватки мест в школах и детских садах. В ряде муниципалитетов, по его словам, детсады и школы переполнены. «Развитие социальной инфраструктуры не поспевает за интенсивностью миграционных процессов. Наша задача – уйти от занятий во вторую смену, обеспечить детям нормальные условия учебы и отдыха», – выразил мнение спикер ЗСК.

Также отмечается, что в 2019 году в регионе планируется построить 10 новых школ вместимостью 6225 мест и 14 детских садов на 2310 мест.

Василий Хитрых